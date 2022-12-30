В России хотят создать мобильную ОС на базе Android для широкого потребителя

VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком планируют учредить консорциум, который займется разработкой новой мобильной операционной системы на базе ОС Android и платформы, способной заменить Google Mobile Services. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«<…> крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу (речь идет об аналоге GMS — прим. Т-и). Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом», — пояснил источник издания на российском рынке электроники. Вместе с тем в VK, «Яндексе» и «Ростелекоме» от комментариев отказались, а в Сбербанке и Минцифры РФ не ответили на запросы «Ъ».

При этом правительственный чиновник заметил, что планы по созданию новой ОС не противоречат желанию «Ростелекома» развивать мобильную экосистему на базе ОС «Аврора». Последняя будет использоваться в корпоративном и государственном секторе «для работы с чувствительными данными», тогда как «новая ОС будет нацелена на потребительский сегмент».

В декабре Правительство РФ включило проект «Ростелекома» по созданию к 2030 году национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора» в дорожную карту «Новое общесистемное ПО». Стоимость инициативы, предусматривающей в том числе выпуск 70 млн гаджетов, оценивается в 480 млрд рублей до 2030 года, причем источник выделения средств не утвержден.