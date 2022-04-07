Олег Протопопов: «Вызовы для ИТ-компаний Иннополиса оцениваем как стимул для развития»

Как повлияли санкции Запада на работу ИТ-компаний в Иннополисе и какие продукты по линии импортозамещения готовят в самом молодом городе России, рассказал агентству «Татар-информ» Директор департамента привлечения инвестиций ОЭЗ «Иннополис» Олег Протопопов.

Директор департамента привлечения инвестиций ОЭЗ «Иннополис» Олег Протопопов Фото: sezinnopolis.ru

В ОЭЗ «Иннополис» создана экосистема, участники которой получают разностороннюю поддержку и ресурсы

После введения санкций IT-отрасль столкнулась с множеством вывозов. Как ситуацию воспринимает Иннополис?

Безусловно, геополитическая ситуация повлияла на ИТ-отрасль. Но новые вызовы также открывают и новые возможности. Уходят сильные компании, открываем место для новых. Поэтому новые условия рынка мы оцениваем как стимул для развития ИТ-компаний и возможность для масштабирования своих решений. Сейчас удачное время для стартапов выйти на рынок и занять свою долю с минимальными вложениями в маркетинг и с хорошей господдержкой отрасли. Мы видим, что у компаний ОЭЗ «Иннополис» достаточно компетенций и ресурсов, чтобы настроить новые схемы работы, усилить свои решения и предложить их рынку. У нас, например, разрабатываются отечественные основополагающие технологические решения, такие как операционная система «Аврора», которая в 2021 году использовалась на планшетах во время проведения Всероссийской переписи, система полностью независима от западных сервисов.

В особой экономической зоне создана мощная экосистема, участники которой получают профессиональную разностороннюю поддержку и ресурсы. У нас сформировалось сильное сообщество, способное усилить друг друга. Мы развиваем российский рынок, у нас еще большой потенциал внутреннего спроса. Мы будем усиливать и международные связи с дружественными странами.

Правительство РФ ввело беспрецедентные меры поддержки для отечественных ИТ-компаний. В частности, они на три года освобождены от налога на прибыль и проверок контрольными органами. Это связано с тем, что отрасль наиболее пострадала от санкций?

Влияние санкций чувствуется, но главная причина мер поддержки в другом. Сейчас значительно возрастает роль российской ИТ-индустрии в целом. Перед страной стоят задачи по разработке и выпуску на рынок отечественных ИТ-решений, чтобы обеспечить бизнес, государство и частных лиц качественными и безопасными сервисами. Для этого нужна поддержка.

У российских ИТ-компаний уже много рабочих сервисов, также много актуальных решений на стадии идеи, разработки и тестирования. Предложенные Правительством РФ меры помогут ускорить разработку и вывод на рынок отечественных решений.

Какие из озвученных мер поддержки наиболее востребованы в Иннополисе?

Объявленные меры государственной поддержки отрасли достаточно объемные, они востребованы не только компаниями, но и рядовыми сотрудниками сферы ИТ. Например, резидентам и стартапам особой экономической зоны «Иннополис» интересны кредиты для бизнеса по ставке до 3%, льготная ипотека, отсрочка от армии и расширенная грантовая поддержка. Мы предполагаем, что мерами господдержки воспользуются практически все компании-резиденты, партнеры и стартапы ОЭЗ «Иннополис», входящие в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий» от Минцифры России.

«В особой экономической зоне создана мощная экосистема, участники которой получают профессиональную разностороннюю поддержку и ресурсы»

В Иннополисе есть готовые решения в сфере госуправления, образования, телемедицины, онлайн-торговли и других направлениях

Вы отметили, что Правительство РФ ожидает от ИТ-сферы страны разработки новых цифровых сервисов для государства, бизнеса и граждан. Как в Иннополисе будут решать эти задачи?

В ОЭЗ «Иннополис» принят четкий план действий, включающий три блока решений. Первый направлен на продвижение уже созданных отечественных ИТ-продуктов, которые мы можем предложить. У нас есть реестр ИТ-решений, выпускаемых резидентами, стартапами и партнерами ОЭЗ «Иннополис». В марте было направлено письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с перечнем отечественных программных продуктов, разрабатываемых резидентами ОЭЗ «Иннополис». Эти ИТ-решения будут учтены в работе с федеральными, региональными органами власти, а также компаниями с государственным участием при реализации планов по импортозамещению программного обеспечения. В списке продуктов от ОЭЗ «Иннополис» широкий спектр решений, среди которых корпоративные системы, облачный компьютинг, программные решения в области медицины, финансов, операционные системы для мобильных и настольных устройств, офисные пакеты, системы визуализации данных, цифровая операционная, блокчейн-платформа, системы транспортной и промышленной безопасности и другие.

Второй блок решений предполагает активизацию работы по найму ИТ-персонала. Сегодня Иннополис выступает точкой роста экономики Татарстана и ИТ-отрасли страны, поэтому мы наблюдаем большое количество открытых ИТ-вакансий. За 2021 год Рекрутинг-центром ОЭЗ «Иннополис» было закрыто более 170 вакансий, в планах на этот год – удвоить количество закрываемых вакансий. Также вдвое увеличено количество штатных единиц в центре, активно набираются новые рекрутеры, которые помогут привлекать и удерживать ИТ-специалистов в штате резидентов ОЭЗ «Иннополис».

Третий блок касается выработки предложений по мерам поддержки российской ИТ-сектора. ОЭЗ «Иннополис» активно участвует в законодательном процессе и выдвигает предложения по развитию отрасли.

«В общей сложности у резидентов, стартапов и партнеров ОЭЗ «Иннополис» более 50 готовых решений, способных заменить импортные решения» Фото: © «Татар-информ»

Какая работа уже проводится в Иннополисе по импортозамещению иностранного программного обеспечения, есть ли готовые продукты?

У резидентов и стартапов ОЭЗ «Иннополис» есть разработки и готовые решения в сфере телемедицины, транспортной и промышленной безопасности, строительной отрасли, онлайн-торговли, образования, государственного управления и других направлениях. В общей сложности у резидентов, стартапов и партнеров ОЭЗ «Иннополис» более 50 готовых решений, способных заменить импортные решения в сфере FinTech, MedTech, корпоративных систем, облачного компьютинга, Smart City, интеллектуальных транспортных систем и в других направлениях.

Это, например, пакетный продукт «МойОфис» от компании «Новые облачные технологии», – это полная замена программным продуктам Microsoft Office. «МойОфис» представляет решения для коммуникаций и работы с документами, которые также обеспечивают высокую степень защиты от внешних угроз и несанкционированного доступа.

Операционная система «Аврора» от компании «Открытая мобильная платформа» – это альтернатива Apple iOS и Google Android. На сегодняшний день «Аврора» – единственная мобильная ОС в реестре российского ПО, сертифицирована ФСТЭК и ФСБ.

Среди готовых конкурентоспособных разработок также можно назвать платформу для аудио- и видеоконференцсвязи IVA MCU от компании «ИВКС». Она представляет собой альтернативу Zoom и Microsoft Teams. А операционные системы Astra Linux Common Edition и Astra Linux Special Edition можно назвать альтернативой Windows. Эти системы уже применяются в ряде государственных учреждений в сферах обороны, здравоохранения, науки и образования, финансов, промышленности и торговли, ЖКХ.

Также у нас есть также несколько десятков готовых отраслевых ИТ-продукты для бизнеса. Среди них: ICL Cloud (виртуальный дата-центр по ценам OpenStack с возможностью сокращения затрат на ИТ-инфраструктуру до 80%), Bpium-платформа для управления и автоматизации бизнес-процессов с аналитикой и конструктором корпоративных информационных систем, облачная платформа Yandex.Cloud, сеть зарядных станций для электромобилей Electrifly, система с применением машинного зрения для контроля перекрестков Edge Vision, программа интеллектуального мониторинга безопасности пациентов «Третье Мнение. Забота» и много других решений.

Мы развиваем нашу экосистему и будем продолжать поддерживать разработки наших стартапов, резидентов и партнеров!