В России появится производство смартфонов на базе ОС, разрабатываемой в Иннополисе

Компания «Марвел-Дистрибуция» начнет производить в России смартфоны собственной разработки. На гаджеты по выбору заказчика будут устанавливать одну из двух операционных систем — Android или отечественную «Аврору», которая разрабатывается в Иннополисе.

Как сообщает РИА Новости, семейство F+ pro будет включать два смартфона, работающих на процессорах от тайваньской компании MTK. Заявлены поддержка сетей 4G, NFC, мощный аккумулятор и основная камера из нескольких сенсоров.

В компании заверили, что производство устройств развернется на российской территории. Первую партию смартфонов на ОС Android должны отгрузить заказчикам уже летом. Гаджеты на ОС «Аврора» появятся чуть позже, на данный момент они проходят тестирование.

Сначала смартфоны F+ pro окажутся доступны для представителей корпоративного и государственного сектора.

Операционная система «Аврора», ранее именовавшаяся Sailfish Mobile OS Rus, основана на открытой платформе Sailfish, созданной финской компанией Jolla в 2012 году. Ее разработкой занимается базирующееся в Иннополисе ООО «Открытая мобильная платформа», 75% которого в 2018 году приобрел Ростелеком.

С 2021 года почти 800 тыс. российских учителей должны получить защищенные планшеты на базе ОС «Аврора», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».