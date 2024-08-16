В России вырастут зарплаты работников федеральных госучреждений

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: пресс-служба Правительства РФ

В России заработные платы сотрудников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1% с 1 октября. Соответствующее распоряжение Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Из текста распоряжения следует, что повышение зарплат затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных государственных органов, a также гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба

В пресс-службе Минтруда РФ пояснили РИА Новости, что речь идет о преподавателях федеральных вузов, медицинских работниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы, работающих в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки, культуры и других сфер, а также о гражданских сотрудниках силовых ведомств — Министерства обороны, МЧС, МВД, Росгвардии.

«Повышение должностных окладов таких работников предусмотрено в законе о федеральном бюджете на 2024 год», — уточнили в ведомстве.