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В России вырастут зарплаты работников федеральных госучреждений
В России заработные платы сотрудников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1% с 1 октября. Соответствующее распоряжение Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Из текста распоряжения следует, что повышение зарплат затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных государственных органов, a также гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба
В пресс-службе Минтруда РФ пояснили РИА Новости, что речь идет о преподавателях федеральных вузов, медицинских работниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы, работающих в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки, культуры и других сфер, а также о гражданских сотрудниках силовых ведомств — Министерства обороны, МЧС, МВД, Росгвардии.
«Повышение должностных окладов таких работников предусмотрено в законе о федеральном бюджете на 2024 год», — уточнили в ведомстве.
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