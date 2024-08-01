Рост реальных зарплат у жителей Татарстана в мае составил 16,2%

Реальные зарплаты жителей Татарстана в мае 2024-го выросли на 16,2% в годовом выражении или до 73,01 тыс. рублей. Такие показатели следуют из данных Росстата.

Среднемесячная начисленная зарплата сотрудников в организациях по итогам первых 5 месяцев текущего года составила 68,5 тыс. рублей. Относительно аналогичного периода 2023-го рост составил 19,3%. Причем в ПФО это самый высокий показатель. Для сравнения: в Пермском крае – 68,1 тыс. рублей, а в Самарской области — 63,8 тыс. рублей.

В целом в Приволжском федеральном округе среднемесячная начисленная зарплата равна 61,4 тыс. рублей (+19,9% по сравнению с январем — маем прошлого года).

В среднем по стране по итогам января — мая 2024 года заработная плата достигла 82,4 тыс. рублей (+ 18,7% за последние 12 месяцев).