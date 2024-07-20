Опрос ЦБ: экономисты ждут замедления роста зарплат до 3%

В 2025-м рост реальных зарплат россиян замедлится в 2,5 раза, если сравнивать его с текущими темпами. Так, если в этом году заработные платы росли на 7,3%, то в следующим они увеличатся всего на 3%. Таковы результаты опроса экономистов, которые недавно провел ЦБ РФ. При расчетах учли номинальное повышение жалованья и инфляцию. Уточняется, что сейчас зарплаты рекордно растут из-за недостатка специалистов в ряде отраслей. Однако эксперты полагают, что рост неизбежно замедлится, потому как бизнес не может продолжать наращивать оплату труда высокими темпами из-за дорогих кредитов, пишут «Известия».

Отметим, что, согласно статистике Росстата, среднемесячный номинальный заработок в начале весны увеличился на 21,6% по сравнению с 2023-м, до 87,7 тыс. рублей.

Интересно, что Минэко дает другой прогноз. Там считают, что реальные зарплаты вырастут в 2024-м на 6,5%, а в 2025 году - 3,6%. При этом инфляция к концу текущего года ожидается на уровне 5,1%, а в 2025-м - 4%.

Эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац подчеркнула, что реальные зарплаты и инфляции взаимосвязаны между собой. То есть, если зарплаты растут, то увеличивается спрос на товары, а рост спроса провоцирует увеличение цен. При этом, если одновременно с этим будут расти объемы производства, то это сдержит инфляцию. Но если повышение цен опережает рост заработков, то реальные доходы граждан снизятся, а разница между реальным и номинальным жалованьем увеличится.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, в свою очередь, добавила, что причина «бурного роста зарплат» - нехватка сотрудников в ряде отраслей. Так, в 2023-м зарплаты сильно росли в сфере обрабатывающей промышленности, военно-промышленном комплексе.

Однако безработица должна снизится уже в 2024-м – до 2,6%, считают в Центробанке.

На сегодняшний день самый высокий спрос на рынке труда фиксируют на инженеров, IT-специалистов, а также на рабочий персонал и курьеров с продавцами, рассказала Ушкац.

Но все время заработные платы расти не будут, говорит эксперт Центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС Марина Лопатина. Причина, со слов женщины, кроется в увеличении издержек бизнеса. Ее прогноз по росту реальных зарплат таков: 2024-й - 7,1%, 2025 год - на 3,2%.

Замедление роста реальных зарплат 2025-м должно произойти из-за ожидаемого охлаждения перегретой экономики, говорят аналитики. Причем спрос на труд тоже должен ослабнуть в 2025-м из-за «торможения» роста зарплат, трудностей с импортом и высоких ставок по кредитам.

В более долгосрочной перспективе снижению нехватки кадров должны помочь автоматизация и повышение мобильности трудовых ресурсов между отраслями и регионами, подвели итог опрошенные экономисты.