В России введен особый воинский учет для заключенных

Исправительная колония №2

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В России ввели особый воинский учет для граждан страны, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь в положение о воинском учете включен новый пункт. Из него следует, что вести особый воинский учет будут военные комиссариаты по месту нахождения исправительных учреждений или следственных изоляторов (если осужденные отбывают наказание там).

До запуска электронного реестра военнообязанных колонии должны будут предоставлять списки подлежащих особому воинскому учету россиян «в электронной форме или на бумажном носителе в течение десяти рабочих дней со дня их приема, перемещения или освобождения».

При этом постановка на такой учет, снятие с него или внесение изменений в документы отбывающих наказание будут осуществляться «без личной явки» в военкоматы, «без проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию, а также профессиональному психологическому отбору».

Upd. (00.17): Исправительные колонии должны будут предоставлять в том числе такие данные, как фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения, сведения о прежних судимостях, вид наказания (основной и, при наличии, дополнительный), информация об уголовном деле и вынесшем приговор суде, наименование и адрес учреждения УИС.

Ранее, в начале сентября, с соответствующей инициативой выступило Министерство обороны России. Позднее, в конце октября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отчитался об увеличении темпов набора контрактников.