Минобороны предложило ставить осужденных на воинский учет

В России отбывающих наказание в местах лишения свободы могут начать ставить на воинский учет. Проект внесения изменений в Положение о воинском учете подготовило Министерство обороны РФ, документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из Положения о воинском учете предлагается исключить пункт 15, согласно которому находящиеся в заключении граждане не подлежат воинскому учету.

В случае принятия соответствующего постановления Правительства воинский учет призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, будет называться особым воинским учетом. Осуществлять его будут исправительные учреждения и исправительные центры уголовно-исполнительной системы.

При этом постановка на особый воинский учет и снятие с особого воинского учета будут производиться без явки находящихся в заключении граждан в военные комиссариаты.

Upd. (19.27): Ранее председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком «приказ Минобороны» о новой волне мобилизации в России. До этого депутат Госдумы Виктор Соболев заявил о необходимости набрать 400 тыс. контрактников, чтобы избежать мобилизации.