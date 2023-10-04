Рособрнадзор начнет собирать сведения об учащихся для ведения воинского учета

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) теперь станет собирать сведения об учащихся различных категорий, необходимые для воинского учета, и передавать их в государственный информационный ресурс.

Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Речь идет в том числе об обучающихся «по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре».

Кроме того, нововведение затронет обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования.

Выделять Рособрнадзору дополнительные средства и расширять штат ведомства для выполнения новых функций не планируется.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выезд призывника со дня направления повестки.