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Рособрнадзор начнет собирать сведения об учащихся для ведения воинского учета
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) теперь станет собирать сведения об учащихся различных категорий, необходимые для воинского учета, и передавать их в государственный информационный ресурс.
Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Речь идет в том числе об обучающихся «по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре».
Кроме того, нововведение затронет обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования.
Выделять Рособрнадзору дополнительные средства и расширять штат ведомства для выполнения новых функций не планируется.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выезд призывника со дня направления повестки.
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