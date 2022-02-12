В России второй день подряд фиксируют более 200 тыс. заражений Covid-19

Двое суток подряд прирост заболеваемости коронавирусом в России составляет более 200 тыс. ежедневно. Это следует из данных федерального оперативного штаба.

За последние 24 часа число новых заражений составило 203 766. При этом 19 281 заболевший госпитализирован. Скончались 722 пациента с Covid-19.

Наибольшее количество заболевших фиксируется в Санкт-Петербурге (22 070), Москве (18 541) и Московской области (8967).

Тем временем в Татарстане был вновь обновлен антирекорд заболеваемости с начала пандемии. Ранее педиатры республики отметили, что никогда еще не видели столько положительных тестов на коронавирус у детей.

Наибольшее количество заражений в мире сейчас связано со штаммом коронавируса с многочисленными мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон».

Эта вариация отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие начинают заражать людей уже спустя несколько часов инфицирования.

Подробно об особенностях омикрон-штамма ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.