В Татарстане вновь побит антирекорд — коронавирусом заразились 2979 человек

В Республике Татарстан за минувшие сутки вновь зарегистрировано максимальное число новых случаев Covid-19 с начала пандемии — 2979. Среди заболевших 318 детей до 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«207 человек госпитализировано, 2772 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани — 1189 человек. В Набережных Челнах зафиксировано 416 случаев болезни, в Альметьевском районе — 155, Чистопольском — 127. Заболевшие Covid-19 выявлены в 45 муниципалитетах региона.

С начала пандемии в республике официально подтверждены 65 705 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за весь период 44 848 человек, в том числе 1169 за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 432 627 человек, прирост числа вакцинаций за день составил 2 545. Вторую прививку получили 1 896 321 человек. Повторную вакцинацию прошли 217 326 татарстанцев.