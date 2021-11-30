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Ру Тат
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Здоровье
30 ноября 2021  18:34

В России впервые за неделю выявлено менее 34 тыс. заражений коронавирусом за сутки

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Впервые за семь дней в России зафиксировали менее 33 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в сутки, следует из данных федерального оперативного штаба.

30 ноября число заболевших составило 32 648. Наибольший прирост заболеваемости Covid-19 отмечается в Москве (2788), Московской области (2215) и в Санкт-Петербурге (2103).

Также за минувшие сутки в РФ полностью поправились 33 442 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о том, что небольшое улучшение ситуации с коронавирусом – это не повод снимать ограничения в регионах.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, поручил властям регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничительных мер и не упускать из виду темпы вакцинации.

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