В России водителей начнут штрафовать за высадку некоторых пассажиров

С 1 сентября 2024-го в России начнет действовать закон, который запретит водителям высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. За нарушение этого запрета «рулевых» ждет штраф размером в 5 тыс. рублей для физлиц и до 30 тыс. рублей для должностных лиц. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, чьи слова приводит РИА «Новости».

Еще парламентарий отметил, что до этого в России принимали закон, который запрещает высаживать инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту.

Ранее в Татарстане составили антирейтинг злостных неплательщиков штрафов. Так один из водителей «накопил» с начала 2024-го 322 штрафа, из которых оплатил всего 103. Подробнее – в материале «Татар-информ».

Также недавно в Казани предложили поднять штрафы для «зайцев» (пассажиров, катающихся в общественном транспорте без билета) до 2,5 тыс. рублей.