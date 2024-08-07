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Общество 7 августа 2024 13:08

В Казани предложили поднять штрафы для «зайцев» до 2,5 тыс. рублей

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В Казани предложили поднять штрафы за безбилетный проезд в надежде, что это повысит эффективность внедренной недавно бескондукторной системы проезда в троллейбусах. Соотвествующее предложение на XXXI сессии Казанской городской Думы озвучил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. С безбилетников теперь планируют взымать до 2,5 тыс. рублей.

«Увеличение штрафа повысит правосознание пассажиров, позволит пресечь совершение административных правонарушений на транспорте и увеличить эффективность системы транспортного обслуживания населения», - считает Шакиров.

Он также отметил, что введение бескондукторной системы оплаты проезда позволит частично решить проблему нехватки кондукторов, которая на сегодняшний день составляет 621 человек.

Ранее сообщалось, что в казанских автобусах планируют ввести бескондукторную систему оплаты проезда по аналогии с троллейбусами.

#сессия казгордумы #транспорт Казани
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