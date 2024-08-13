«Каждый нарушитель ПДД будет наказан»: кто из автолюбителей не оплачивает штрафы в РТ?

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Больше двухсот штрафов в год? Подумай о безопасности близких

Авторы татарстанского телеграм-канала StopCityRacing составили новый антирейтинг злостных неплательщиков штрафов за нарушения правил дорожного движения. StopCityRacing – ТГ-канал, который в течение нескольких лет публикует видео нарушений ПДД на дорогах Татарстана. По этим видео сотрудники ГАИ неоднократно находили и привлекали к ответственности нарушителей правил. Свои данные создатели ТГ-канала собирают из открытых источников.

Лидером антирейтинга в этот раз стал автомобиль С 593 УН 716 – на нем за 2024 год накопилось 322 штрафа, из которых оплачены меньше половины, всего 103. Больше двухсот штрафов так и числятся неоплаченными. В конце июля этого года водителя – 30-летнего Ильмира Фаритовича Низамова – привлекли к ответственности за то, что не уступил дорогу. Сам автомобиль находится в лизинге, лизингополучатель – ООО «ЭКОСИСТЕМ».

Второе место досталось автомобилю с номером Н 123 МС 716. За этот год на нем было получено 287 штрафов за нарушения ПДД, 93 из них не оплачены. Предполагаемый собственник – Руслан Ильясович Нуртдинов из Набережных Челнов. Именно в отношении него было составлено административное дело за нарушение правил остановки или стоянки.

Замыкает тройку лидеров антирейтинга автомобиль А 888 РУ 716 с 14 неоплаченными штрафами из 246 нарушений за 2024 год. Автомобиль находится в лизинге у ООО «ТК АЛЬЯНС МАСТЕР». По словам авторов ТГ-канала, судя по сводкам ДТП, автомобилем может управлять генеральный директор компании – Ильнур Зиннурович Анамов.

Список следующих десяти злостных нарушителей правил дорожного движения и неплательщиков штрафов выглядит следующим образом:

Автомобиль с номером А 001 АУ 116, собственником которого числится Руслан Игоревич Камалов, совершил в этом году 201 нарушение ПДД и не оплатил 20 штрафов.

собственником которого числится совершил в этом году 201 нарушение ПДД и не оплатил 20 штрафов. Водители автомобиля с номером Р 096 РА 16 , который находится в лизинге ООО «Агрофирма «Кырлай», 201 раз нарушили ПДД в этом году, на них осталось три неоплаченных штрафа.

, который находится в лизинге ООО «Агрофирма «Кырлай», 201 раз нарушили ПДД в этом году, на них осталось три неоплаченных штрафа. На автомобиле с номером О 745 КО 716 , записанным на ООО «Красный Восток», за 2024 год было совершено 187 нарушений ПДД, 11 штрафов до сих пор не оплачены.

, записанным на ООО «Красный Восток», за 2024 год было совершено 187 нарушений ПДД, 11 штрафов до сих пор не оплачены. Водители автомобиля с номером Е 551 ЕЕ 116 в этом году 183 раза нарушили ПДД, 40 штрафов из которых так и не были оплачены. В конце 2023 года водителя оштрафовали за непредоставление преимущества, за рулем тогда находился Ильдар Ирекович Назыров, директор ООО «АТП-9».

в этом году 183 раза нарушили ПДД, 40 штрафов из которых так и не были оплачены. В конце 2023 года водителя оштрафовали за непредоставление преимущества, за рулем тогда находился директор ООО «АТП-9». Владелец автомобиля с номером В 777 ХО 116 Альберт Шамилович Фахрутдинов не оплатил 8 штрафов, всего же за рулем этого автомобиля было допущено 176 нарушений ПДД с начала 2024 года. К слову, мужчина полный тезка генерального директора ЗАО «Кулон».

с номером не оплатил 8 штрафов, всего же за рулем этого автомобиля было допущено 176 нарушений ПДД с начала 2024 года. К слову, мужчина полный тезка генерального директора ЗАО «Кулон». Автомобиль с номером Т 047 УТ 116 находится в собственности ООО «Камойлгидро» . Из 165 нарушений ПДД за этот год 91 штраф до сих пор не оплачен. Среди случаев нарушений есть такой, где за рулем была оштрафована учредитель компании Камола Муратовна Горшкова за то, что не уступила дорогу пешеходам и находилась за рулем без документов. За нечитаемые номера на этом автомобиле к ответственности также привлекался Андрей Александрович Горшков .

находится в собственности ООО «Камойлгидро» Из 165 нарушений ПДД за этот год 91 штраф до сих пор не оплачен. Среди случаев нарушений есть такой, где за рулем была оштрафована учредитель компании за то, что не уступила дорогу пешеходам и находилась за рулем без документов. За нечитаемые номера на этом автомобиле к ответственности также привлекался . Из 164 штрафов, полученных за этот год на автомобиле с номером О 541 ОС 716, 98 штрафов не оплачено. Автомобиль находится в залоге, собственником указан Инсаф Илхамович Гарифуллин .

98 штрафов не оплачено. Автомобиль находится в залоге, собственником указан . На автомобиле с номером С 356 ВТ 716 157 раз нарушили ПДД в этом году. Только 41 штраф оплачен, еще 116 ждут своей очереди. Алию Искандаровну Камалиеву привлекли к административной ответственности за нечитаемые номера на этом автомобиле еще 8 января 2024 года, а штраф до сих пор не оплачен. Штрафы с камер приходят на ООО «ГлавСтройСнаб», учредитель и директор которого Марат Шамилевич Камалиев .

157 раз нарушили ПДД в этом году. Только 41 штраф оплачен, еще 116 ждут своей очереди. привлекли к административной ответственности за нечитаемые номера на этом автомобиле еще 8 января 2024 года, а штраф до сих пор не оплачен. Штрафы с камер приходят на ООО «ГлавСтройСнаб», учредитель и директор которого . За автомобилем с номером Е 210 МК 716 на данный момент числится 145 нарушений ПДД, 18 штрафов не оплачены. По данным авторов ТГ-канала, вероятным собственником его является Миляуша Сайдашевна Галиева. Именно на ее имя выписано последнее постановление по неуплате движения по платной дороге. Однако управлять автомобилем может и Сайдали Муродович Мирзоев. Его 6 февраля 2024 года привлекли к ответственности за нарушение требований к перевозке детей, а в 2023 году за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части и проезд на запрещающий сигнал светофора.

на данный момент числится 145 нарушений ПДД, 18 штрафов не оплачены. По данным авторов ТГ-канала, вероятным собственником его является Именно на ее имя выписано последнее постановление по неуплате движения по платной дороге. Однако управлять автомобилем может и Его 6 февраля 2024 года привлекли к ответственности за нарушение требований к перевозке детей, а в 2023 году за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части и проезд на запрещающий сигнал светофора. Замыкает рейтинг автомобиль с номером С 247 АС 716. Из 106 нарушений в этом году 78 остались пока неоплаченными. Все штрафы выписаны на ООО «ДАРТ-СТРОЙ».

Фото: © «Татар-информ»

Наказание найдет каждого нарушителя ПДД!

«Татар-информ» обратился за комментариями в Госавтоинспекцию Татарстана. Основной принцип, которого придерживаются в своей работе автоинспекторы, – наказание для нарушителей ПДД неотвратимо! В ГИБДД Татарстана добавили, что тесно взаимодействуют со службой судебных приставов.

«Одним из действенных инструментов в работе по исполнению постановлений остается привлечение к ответственности за несвоевременную уплату штрафа. Госавтоинспекция республики напоминает, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях штраф должен быть оплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу», – сказал «Татар-информу» временно исполняющий обязанности начальника отдела исполнения административного законодательства Госавтоинспекции Татарстана Раиль Мухаметзянов.

Если штраф за нарушение ПДД не оплатить вовремя, позже придется заплатить в два раза больше. Нарушителя могут либо арестовать на срок до 15 суток, либо отправить на обязательные работы на срок до 50 часов.

«В этом году сотрудниками Госавтоинспекции было возбуждено более 12,5 тысячи административных материалов в отношении нарушителей правил дорожного движения, не уплативших штраф в установленный срок. Кроме того, Госавтоинспекция оказывает помощь судебным приставам в установлении транспортных средств должников. Так, в рамках взаимодействия судебные приставы в этом году арестовали 400 транспортных средств», – дополнил Раиль Мухаметзянов.

Тех автолюбителей, которые не оплачивают штрафы, могут ограничить в праве управления транспортным средством. В этом году в суд было направлено 87 исков о наложении ограничений на должников.

«Напомню, нарушение временного ограничения на пользование правом управления транспортными средствами влечет наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишения специального права на срок до 1 года. За 7 месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 142 таких нарушения», – рассказал Раиль Мухаметзянов.

По словам автоинспектора, в Татарстане есть категория водителей, которых систематически привлекают к административной ответственности. При этом они оплачивают штрафы в установленные законом сроки.

«Данная категория водителей в связи со склонностью к опасному поведению на дороге, к многократному совершению грубых нарушений подвергает опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. В связи с этим в республике проводится профилактическая работа с данными лицами. Мы проводим с ними адресные профилактические беседы. Сотрудник разъясняет, какие могут возникнуть последствия от такого поведения на дороге, и напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения», – подытожил автоинспектор.

С июля этого года в адрес тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения, направляют информационные уведомления о рисках совершения ДТП через портал государственных и муниципальных услуг Татарстана. Такие уведомления уже получили более 600 человек.