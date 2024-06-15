В России в оборот вышел первый в мире препарат от болезни Бехтерева

Первая партия «Сенипрутуга» — первого в мире препарата для лечения болезни Бехтерева — вышла в гражданский оборот. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава страны.

Один из разработчиков лекарства, ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Сергей Лукьянов объяснял, что «Сенипрутуг» помогает полностью остановить заболевание и не подавляет иммунитет, в то время как существовавшие до этого препараты позволяли купировать воспаление, но болезнь продолжала прогрессировать.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допускал возможность включения нового лекарства в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, что позволит регулировать цены на него и по льготе снабжать пациентов.

Болезнь Бехтерева является хроническим заболеванием, при котором антитела атакуют суставы и хрящевую ткань организма, что может привести к боли и ограничению подвижности в позвоночнике. В начале апреля Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, сообщил, что отечественные ученые завершают исследования первого в мире лекарства от этой болезни. 25 апреля российское Министерство здравоохранения рассказало о регистрации препарата, который прошел успешные клинические испытания, подтвердив высокую эффективность и безопасность,