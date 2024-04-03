Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российские ученые завершают исследования первого в мире лекарства от болезни Бехтерева
В России завершаются исследования для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева. Об этом заявил Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Трансляция идет в телеграм-канале Кабмина.
«Ученые со всего света бились над тем, как можно остановить ее развитие, а российским новаторам удалось создать препарат, который способен помочь десяткам тысяч людей. Гордимся такими успехами», – сказал глава Кабмина, его слова приветствовали аплодисментами.
Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит, – хроническое неинфекционное поражение суставов позвоночника с последующим их анкилозом (утрата подвижности). Развивается в возрасте 20–30 лет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»