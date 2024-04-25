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В России зарегистрировали первый в мире препарат от болезни Бехтерева
Российское министерство здравоохранения сообщило о регистрации первого в мире препарата для лечения болезни Бехтерева, который прошел успешные клинические испытания, подтвердив высокую эффективность и безопасность, сообщает РИА Новости.
Препарат разработан сотрудниками Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, при участии фармацевтической компании BIOCAD.
Препарат получил международное непатентованное наименование «сенипрутуг», которое будет использоваться при распространении информации о нем среди медицинских и фармацевтических работников по всему миру.
Болезнь Бехтерева является хроническим заболеванием, при котором антитела атакуют суставы и хрящевую ткань организма, что может привести к боли и ограничению подвижности в позвоночнике.
Регистрация этого препарата является значимым медицинским достижением, которое дает надежду на более эффективное лечение и улучшение качества жизни пациентов, страдающих болезнью Бехтерева. Это также подтверждает высокий уровень развития научно-исследовательской и фармацевтической отраслей в России.
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