В России зарегистрировали первый в мире препарат от болезни Бехтерева

Российское министерство здравоохранения сообщило о регистрации первого в мире препарата для лечения болезни Бехтерева, который прошел успешные клинические испытания, подтвердив высокую эффективность и безопасность, сообщает РИА Новости.

Препарат разработан сотрудниками Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, при участии фармацевтической компании BIOCAD.

Препарат получил международное непатентованное наименование «сенипрутуг», которое будет использоваться при распространении информации о нем среди медицинских и фармацевтических работников по всему миру.

Болезнь Бехтерева является хроническим заболеванием, при котором антитела атакуют суставы и хрящевую ткань организма, что может привести к боли и ограничению подвижности в позвоночнике.

Регистрация этого препарата является значимым медицинским достижением, которое дает надежду на более эффективное лечение и улучшение качества жизни пациентов, страдающих болезнью Бехтерева. Это также подтверждает высокий уровень развития научно-исследовательской и фармацевтической отраслей в России.