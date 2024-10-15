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В России увеличат размер пособия по безработице
Максимальный размер пособия по безработице в России в следующем году увеличат до 14 742 рублей. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, данный показатель будет проиндексирован на 7,3%.
«Раньше это пособие назначалось ежегодно без жесткой привязки к индексации, теперь это предусмотрено в законе», — сказал Котяков на заседании думского комитета по бюджету.
Он добавил, что расходы на пособия снизились на фоне низкой безработицы.
Ранее сообщалось, что в России фиксируется рекордно низкий уровень безработицы – 2,4%. Также накануне стал известен размер материнского капитала на 2025 год.
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