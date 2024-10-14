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Стал известен размер маткапитала в 2025 году
Размер материнского капитала на первого ребенка в 2025 году будет увеличен на 46 тыс. рублей, на второго – на 61 тысячу. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
«Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребенка плюс 46 тысяч, на второго ребенка - плюс 61 тысяча соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан», – отметил министр, выступая в Госдуме.
Он напомнил, что с февраля маткапитал проиндексируют на уровень фактической инфляции.
Соответственно, размер маткапитала на первого ребенка составит 677 тыс. рублей, на второго – 894 тыс. рублей, если семье не оказывался данный вид поддержки после рождения первого. Финансовая поддержка семей с детьми предусмотрена национальным проектом «Демография».
Ранее глава Минтруда РФ призвал реформировать систему привлечения трудовых мигрантов.
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