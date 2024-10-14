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В Минтруде рассказали о рекордно низком уровне безработицы в РФ
Безработица в России находится на достаточно низком уровне – 2,4%. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
«Безработица держится на рекордно низких уровнях, это 2,4%. При этом в ряде сегментов экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий», – приводит слова министра РИА Новости.
По словам политика, в таких условиях происходит снижение расходов на выплату пособий по безработице, что приводит к наращиванию объёмов финансирования других мероприятий.
Ранее сообщалось, что безработные жители Набережных Челнов могут получить социальную поддержку в 58 тыс. рублей.
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