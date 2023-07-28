Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России утвердили новый порядок формирования и направления повесток
Правительство России утвердило изменения в положение о призыве на военную службу. Поправки, которые подготовило Минобороны, предусматривают новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кабмин.
Изменения предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников. Кроме того, они определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета.
Ранее «Татар-информ» также сообщал об утверждении формы повесток по мобилизации и правилах их вручения. В таких повестках в качестве основания для призыва укажут приказ главы государства об объявлении мобилизации, а также конкретную дату и время, когда нужно явиться в военный комиссариат.
Напомним, 14 апреля Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Отмечалось, что он будет формироваться военными комиссариатами в порядке, который позже установит Кабмин. В МИинцифры сообщали, что заработать реестр может уже к осеннему призыву.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»