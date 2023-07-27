Правительство РФ утвердило форму повесток по мобилизации и правила их вручения

Российское Правительство утвердило форму повестки по мобилизации и правила ее вручения, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. С 1 августа о мобилизации россиян будут оповещать при помощи обычных повесток, которые «также будут дублироваться в электронной форме». При этом бумажная повестка останется основной, пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов «Парламентской газете».

«Несмотря на все серьезные нововведения, основным способом связи военкомата с призывниками у нас была и остается традиционная бумажная повестка. Электронные формы будут носить характер дублирующих», – сказал Картаполов.

Повестки о призыве по мобилизации будут схожи с теми, которые призывают на срочную службу. Различаться будет шапка документа — в ней в качестве основания для призыва укажут приказ главы государства об объявлении мобилизации, а также конкретную дату и время, когда нужно явиться в военный комиссариат.

Правила вручения действуют такие же, как и при обычных повестках. То есть повестка будет считаться врученной по факту направления или же размещения на соответствующих цифровых сервисах. Таким образом, на людей, которые в назначенный срок не явятся в военкомат, будут распространяться все новые ограничения.

Сегодня пока нет точных сроков начала работы Единого реестра повесток, добавил Картаполов изданию. Предполагается, что он может заработать к 1 октября — на эту дату в России традиционно приходится начало осеннего призыва.

Напомним, на прошлой неделе Госдума одобрила увеличение штрафа до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат по повестке. Кроме того, сообщалось, что гражданам, призываемым на военную службу и получившим повестку, будет запрещено выезжать из России со дня ее размещения в реестре.