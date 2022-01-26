В Татарстане установлен очередной антирекорд по новым ковид-случаям

За последние сутки еще 367 татарстанцев заболели коронавирусом. Семеро человек заразились за пределами республики, все остальные случаи контактные, передает пресс-служба Минздрава РТ.

«37 человек госпитализировано, 330 получают лечение на дому», — говорится в сообщении.

Большая часть новых заражений приходится на Казань — здесь выявили 213 случаев. В Набережных Челнах заболели 34 человека, среди районов больше всего новых заражений зарегистрировано в Зеленодольском (14), Чистопольском (13) и Тукаевском (11).

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели более 46,2 тыс. человек, выздоровели 38,5 тыс.

Вакцинацию прошли 2 371 560 человек, 1 884 142 получили оба компонента. Повторную вакцинацию прошли 176 732 человека.