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13 октября 2021  18:31

В России установлен новый антирекорд суточной смертности

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За минувшие сутки от коронавируса в РФ скончалось 984 пациента, что стало новым максимумом, следует из данных Оперативного штаба.

Наибольшее количество летальных исходов за сутки зарегистрировано в Москве (72), Санкт-Петербурге (65) и Московской области (10).

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 28 717 случаев.
Наибольшее количество заразившихся фиксируется в Москве (4 410), Санкт-Петербурге (2 470) и Московской области (1 898). 

В России активно продолжается прививочная кампания. Более 43 млн человек завершили вакцинацию от коронавируса. 

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться, отмечая высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин от коронавируса.

#здоровье #массовая вакцинация #регионы РФ #Коронавирус
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