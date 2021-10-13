В России установлен новый антирекорд суточной смертности

За минувшие сутки от коронавируса в РФ скончалось 984 пациента, что стало новым максимумом, следует из данных Оперативного штаба.

Наибольшее количество летальных исходов за сутки зарегистрировано в Москве (72), Санкт-Петербурге (65) и Московской области (10).

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 28 717 случаев.

Наибольшее количество заразившихся фиксируется в Москве (4 410), Санкт-Петербурге (2 470) и Московской области (1 898).

В России активно продолжается прививочная кампания. Более 43 млн человек завершили вакцинацию от коронавируса.

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться, отмечая высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин от коронавируса.