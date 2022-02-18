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Ру Тат
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Экономика
18 февраля 2022  13:15

В России упаковки товаров решили уменьшать для сохранения прежних цен

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Из-за роста цен производители начали уменьшать размер упаковок товаров для сохранения их прежней стоимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Коммерсант».

По данным одной из российских розничных сетей, при росте затрат на производство уменьшение упаковок позволяет избежать повышения цен на некоторые продукты.

Например, шоколад «Россия» от компании Nestle весил ранее 85 граммов, а теперь его продают в упаковке по 82 грамма. Объем растворимого кофе также уменьшился с 95 граммов до 85.

Макаронные изделия марки «Макфа» поставляется в упаковках по 400 граммов вместо 450, питьевые йогурты «Активиа» от Danone также уменьшились на десять граммов (270 до 260). 

Фирма, Heineken, производящая пивные напитки, ввела в ассортимент банки объемом 0,43 литра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщал о том, что цены на продукты питания в Татарстане в декабре прошлого года выросли на 10,99%.

Годовая инфляция в январе 2022 года в республике достигла 8,9%. Это максимум за последние шесть лет.

 

#цены на продукты #продукты питания #производство продукции
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