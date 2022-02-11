Годовая инфляция в Татарстане в январе приблизилась к 9%

Годовая инфляция в январе 2022 года в Татарстане достигла 8,9%. Это максимум за последние шесть лет, следует из данных Банка России.

В декабре 2021 года рост цен на товары и услуги год к году составлял 8,7%. Таким образом, инфляция в январе ускорилась.

В среднем по России инфляция в январе составила 8,7%, в Приволжском федеральном округе – 9,1%.

Банк России сегодня повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт – до 9,5% годовых.

«Вопреки нашим ожиданиям, перелома в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло. Более того, ее устойчивые компоненты даже усилились. Основная причина — нарастающие дисбалансы в экономике. В результате требуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем мы предполагали раньше», – пояснила решение совета директоров ЦБ председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Она прокомментировала мнение, что повышение ключевой ставки никак не сдерживает рост цен. «На самом деле, если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила. Но фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем можно было бы предположить», – отметила глава ЦБ.

Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2022 год до 5-6% вместо прежних 4-4,5%. «Мы ожидаем, что с учетом наших действий годовая инфляция вернется к 4% в середине 2023 года», – сказала Набиуллина.