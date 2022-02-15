Продукты питания в январе в Татарстане подорожали на 11,5%

Годовая продовольственная инфляция в Татарстане в январе составила 11,5%, следует из данных Банка России.

В декабре цены на продукты питания выросли на 10,99%, таким образом, инфляция продолжает ускоряться.

В частности, в январе заметно подорожали макароны и крупы – на 19,4%, мясная продукция – на 16,5% и рыбная – на 12,7%, масло и жиры, а также молоко и молочная продукция – на 13,9%, овощи – на 13,7%, сыры – 12,4%, сахар – 16,1%, кондитерские изделия – 12,9%.

Замедлился рост цен на яйца – в январе их стоимость выросла на 10,1% (в декабре – 15,3%), а также на чай, кофе, какао, хлеб и хлебобулочные изделия.

Непродовольственные товары подорожали на 9,2% – на таком же уровне инфляция находилась месяцем ранее. В январе цены на услуги выросли на 5%, в декабре показатель составлял 4,8%.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в январе 2022 года в Татарстане достигла 8,9%. Это максимум за последние шесть лет.