В России стартовал прием заявлений на выплату нового универсального пособия

Сегодня на портале госуслуг появилась возможность подать заявление на единое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Сделать это лично в отделениях Социального фонда жители смогут с 9 января. Первые выплаты начнут поступать во второй половине января, передает ТАСС.

О том, что заявление в электронном виде на портале госуслуг можно будет заполнять с 28 декабря ранее сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Пособие будет предоставляться по единым правилам во всех регионах РФ.

В большинстве случаев достаточно подать одно заявление – остальные необходимые документы Соцфонд самостоятельно запросит из соответствующих ведомств и организаций. Уточняется, что детей в возрасте до 17 лет в семье можно указать в одном документе и оформить одним заявлением сразу для выплаты на каждого ребенка.

Чтобы заполнить заявление на единое пособие, необходимо авторизоваться на портале госуслуг под своей учетной записью, которая должна быть подтвержденной, и выбрать услугу «Единое пособие на детей и беременных женщин», пояснили в Минцифры РФ. Затем необходимо проверить личные данные и отметить, какую выплату необходимо получить.

Напомним, выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребенка в среднем по стране составит от 7 тыс. до почти 14 тыс. рублей в месяц.

В конце ноября Президент России Владимир Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми. Как оно будет назначаться, каких семей коснется и сколько детей охватит, «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Пенсионного фонда по Татарстану.