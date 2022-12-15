Эдуард Вафин: Единое пособие объединит меры соцподдержки и расширит категории получателей

Новое пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин появится в России с 1 января 2023 года. Как оно будет назначаться, каких семей коснется и сколько детей охватит? На эти вопросы ответил Управляющий Отделением ПФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Эдуард Вафин: «Единое пособие объединяет различные меры соцподдержки в одно пособие, стандартизирует и упрощает процедуру предоставления необходимого пакета документов»

Фото: Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Единое пособие позволит гражданам обращаться за поддержкой по одному заявлению»

Изменятся ли правила назначения единого пособия?

Новое единое пособие вводится для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин. Эта мера поддержки объединит существующие виды выплат нуждающимся семьям и расширит их на новые категории получателей. Так выстраивается целостная система поддержки семей, которая начинается с момента беременности и длится до момента, когда ребенок достигает 17 лет.

Единое пособие объединяет различные меры соцподдержки в одно пособие, стандартизирует и упрощает процедуру предоставления необходимого пакета документов. Такое решение позволит гражданам обращаться за поддержкой по одному заявлению.

Меры поддержки, которые объединит «Единое пособие» • Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности • Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет • Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно • Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

Выплата будет назначаться по таким же правилам, как сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Основными условиями назначения остаются:

Во-первых, это низкий уровень дохода семьи. Доход семьи не выше одного прожиточного минимума в среднем на душу населения по Татарстану, который будет установлен в 2023 году (прогнозно размер составит 12 219 рублей).

Во-вторых, при назначении единого пособия останется оценка имущественной обеспеченности семьи, претендующей на выплаты. Требования такие же, как применялись при назначении выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, то есть учитывается наличие движимого и недвижимого имущества.

И третье условие – это занятость родителей, или так называемое правило нулевого дохода. Здесь предусмотрено, что трудоспособные родители могут как работать, так и не работать. Но если они не работают, то на это должны быть уважительные причины.

Напомню, что оценка трудовой деятельности, сам период дохода производится за 12 месяцев. Соответственно, если родитель не работал из этих 12 месяцев ни дня, на это у него должны быть объективные причины. Объективными причинами отсутствия заработка должны быть «закрыты» не менее 10 месяцев из 12.

«Выплата будет назначаться по таким же правилам, как сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если человек в течение этих 12 месяцев хотя бы месяц работал, то есть имел официальный доход, в этом случае в выплате откажут?

Все сведения заявителей проверяются путем запроса документов с других ведомств. В данном случае Социальный фонд – именно так будут называться объединенные ведомства ПФР и ФСС с января 2023 года – запросит сведения в Федеральной налоговой службе. Если ведомством будут предоставлены хоть какие-то сведения о полученных доходах от трудовой деятельности, предпринимательской или самозанятости за отчетные 12 месяцев заявителя, то тогда правило нулевого дохода в принципе к такому человеку не применяется. То есть за период в 12 месяцев должен быть хоть какой-то подтвержденный доход.

Что может быть основанием для отсутствия доходов? По каким причинам родитель может не работать и это не повлечет отказа при назначении ежемесячной выплаты?

Перечислю все условия, при которых допускается отсутствие дохода для назначения выплаты, и расскажу об одном основании, которое с января 2023 года претерпит изменения. Во-первых, это уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье. То есть у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия.

Во-вторых, это уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе. То есть у ребенка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести.

Также условиями являются уход за ребенком до 3 лет, уход за ребенком-инвалидом до 18 лет, или инвалидом I группы, либо престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, или пожилым человеком старше 80 лет.

Допускается отсутствие дохода для тех, кто проходит обучение в очной форме для членов семьи моложе 23 лет, проходит срочную службу в армии и 3-месячный период после демобилизации, проходит лечение от 3 месяцев и более, отбывает наказание и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Требования распространяются на беременных женщин от 6 месяцев в расчетном периоде или от 12 недель на день подачи заявления о назначении выплаты, а также на заявителей, относящихся к коренным малочисленным народам Севера.

Наконец, условием может быть безработица, но здесь необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе.

Также с января 2023 года будет расширена уважительная причина отсутствия заработка, которая предусматривает непрерывное лечение длительностью свыше 3 месяцев. Раньше эта причина распространялась на прохождение лечения только самим заявителем или трудоспособными членами его семьи, а теперь она будет распространяться также на ситуации, когда заявитель или один из членов его семьи осуществляли уход за ребенком, который проходил непрерывное лечение более 3 месяцев.

«Единое пособие расширяет контингент семей, которым доступна поддержка за счет гармонизации правил выплаты на детей в возрасте до трех лет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С января 2023 года уход за ребенком в период его непрерывного лечения сроком не менее 3 месяцев также станет уважительной причиной

Какие еще изменения несет за собой единое пособие?

В правилах получения единого пособия изменяется порядок определения расчетного периода для оценки нуждаемости. Сейчас при назначении выплат семьям с детьми от 8 до 17 лет с низким уровнем дохода от месяца подачи заявления мы возвращаемся на 4 месяца назад, а с 1 января 2023 года возвращаться будем только на 1 месяц, для более точной оценки текущего финансового состояния семьи. То есть от месяца подачи заявления будет осуществлен возврат на 1 месяц назад, просуммирован весь доход семьи за 12 месяцев, разделен на 12 месяцев и на количество членов семьи. Так мы поймем, каким доходом в среднем в месяц располагает семья на каждого члена семьи.

Следующее изменение касается ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка, вне зависимости от очередности рождения ребенка без комплексной оценки нуждаемости, сейчас такое право есть только на второго ребенка.

Условия назначения остаются прежними – совокупный доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в Татарстане в 2023 году (прогнозно – 24 438 рублей при ПМ в 12 219 рублей).

Единое пособие расширяет контингент семей, которым доступна поддержка за счет гармонизации правил выплаты на детей в возрасте до трех лет. Семьи могут получать одновременно две выплаты – и из бюджета, и из средств материнского капитала. В таком случае размер поддержки на ребенка в среднем по Татарстану в 2023 году составит 23 704 рубля.

Заявление на оформление единого пособия и выплату из материнского капитала можно подать с 1 января 2023 года. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить выплату на каждого ребенка.

Есть еще одно изменение, которое касается уже беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Сегодня беременные могут получать пособия только порядка 50% от прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения. А с 1 января 2023 года в зависимости от доходов семьи будущая мама сможет претендовать на пособие в размере 50, 75 или 100% от регионального ПМ.

Единое пособие беременной женщине назначается при ее обращении после наступления срока беременности 12 недель. Выплата осуществляется ежемесячно до месяца родов (включительно) за период начиная с месяца постановки на учет в медицинской организации (но не ранее наступления срока беременности 6 недель), то есть, условно говоря, плановый срок получения пособия составит 8 месяцев.

Если беременная женщина подала заявление на единое пособие и получала его до родов, то после рождения ребенка она может подать другое заявление – на единое пособие, включающее уже выплату на ребенка от 0 до 17 лет.

«Единое пособие беременной женщине назначается при ее обращении после наступления срока беременности 12 недель» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как поступить семьям, которые уже получают выплаты, им можно подать заявление на единое пособие или нужно дождаться срока окончания получаемого пособия?

Чтобы обеспечить плавный переход к единым пособиям от существующих сегодня выплат для детей, предусматривается так называемая сохранная норма. Это когда семьи с первыми детьми смогут получать выплаты на старых условиях до достижения ребенком возраста 3 лет. Эта норма распространяется и на семьи, уже получающие или оформившие до конца 2022 года выплату на ребенка от 3 до 8 и от 8 до 16 лет включительно.

В течение всего периода такие семьи также имеют право перейти на единое пособие. В любом случае семья будет получать ту выплату, которая будет для них выгоднее.

При оформлении единого пособия подается одно заявление сразу на всех детей в семье в возрасте от 0 до 17 лет? Будут ли им назначены выплаты в одинаковом размере, то есть на каждого ребенка, и будут ли учитываться в доход семьи ранее назначенные выплаты?

Если в семье несколько детей и все они по возрасту подходят под условия выплат от 0 до 17 лет, то в заявлении необходимо будет указать всех детей, в этом случае размеры выплат на всех детей будут назначены в одинаковом размере и при подаче заявления на детей на них не будут учитываться ранее назначенные выплаты.

Заявление на единое пособие подается непосредственно в клиентской службе Пенсионного фонда либо есть возможность подачи через «Госуслуги»?

Единое пособие, как я уже говорил, будет назначаться Социальным фондом. Именно такое название с нового года будет носить новый фонд, включающий в себя два ведомства – Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

В целом для граждан мало что изменится, станет только удобнее. Вот если вы раньше приходили, предположим, в клиентскую службу Пенсионного фонда Татарстана и вы планируете подать заявление в следующем году в бумажном виде, по определенным причинам у вас нет личного кабинета на портале Госуслуг, то вы придете в ту же клиентскую службу. Но называться она уже будет «Клиентская служба Социального фонда России по Республике Татарстан».

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»