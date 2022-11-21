Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Документ опубликован на портале правовой информации.

Заключительное чтение в Госдуме новация прошла 15 ноября.

Единое пособие объединит несколько уже действующих мер соцподдержки:

ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет;

пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Получателями являются семьи, где доход ниже одного прожиточного минимума на человека, утвержденного региональными властями.