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Общество
21 ноября 2022  16:12

Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Заключительное чтение в Госдуме новация прошла 15 ноября.

Единое пособие объединит несколько уже действующих мер соцподдержки:

  • ежемесячное пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет;
  • пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
  • ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Получателями являются семьи, где доход ниже одного прожиточного минимума на человека, утвержденного региональными властями.

#Владимир Путин
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