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Общество 1 октября 2023 09:37

В России стартовал осенний призыв в армию

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1 октября в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина в России стартовал осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до 31 декабря 2023 года, сообщает Минобороны РФ.

Войска пополнят 130 тысяч призывников – это на 10 тысяч новобранцев больше, чем в прошлогодний осенний призыв, когда ВС РФ и другие воинские формирования пополнили, как и было запланировано, 120 тысяч человек.

Напомним, что начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 16 октября 2023 года.

По данным ведомства, все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС на территории России.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимира Цимлянского, отправка срочников в новые регионы исключена. Он уточнил, что в зону боевых действий будут направлять исключительно контрактников и добровольцев.

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#осенний призыв #спецоперация на Украине
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