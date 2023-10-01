В России стартовал осенний призыв в армию

1 октября в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина в России стартовал осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до 31 декабря 2023 года, сообщает Минобороны РФ.

Войска пополнят 130 тысяч призывников – это на 10 тысяч новобранцев больше, чем в прошлогодний осенний призыв, когда ВС РФ и другие воинские формирования пополнили, как и было запланировано, 120 тысяч человек.

Напомним, что начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 16 октября 2023 года.

По данным ведомства, все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС на территории России.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимира Цимлянского, отправка срочников в новые регионы исключена. Он уточнил, что в зону боевых действий будут направлять исключительно контрактников и добровольцев.