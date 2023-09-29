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Минобороны РФ напомнило, что с 1 октября начинается осенний призыв
Минобороны сообщило о начале осеннего призыва. По информации ведомства, он начнется с 1 октября во всех субъектах страны. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера, где призыв из-за климата начнется с 1 ноября. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.
Начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 16 октября 2023 года.
По данным ведомства, все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС на территории России.
В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут.
Треть из них будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска, отметил Цимлянский.
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