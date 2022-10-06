В России создали 3D-принтер для строительства пятиэтажных зданий

В России разработан 3D-принтер, который в базовой комплектации позволяет построить здание в пять этажей. Об этом в эксклюзивном интервью «Татар-информу» сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин, приехавший в Казань для участия во II Международном строительном чемпионате.

«Дело в том, что для строительства многоэтажных 3D-домов пока нет законодательной базы. Любой многоквартирный дом должен проходить экспертизу, но для проекта с участием 3D-принтера эта процедура сейчас невозможна, поскольку нет строительных норм для 3D-печати, хотя первые СНиПы на материалы уже появились, еще в 2021 году. Как и любой инновационный рынок, 3D-печать домов развивается и может стать массовой уже в ближайшем будущем. Пока 3D-принтеры используются для строительства частных одно- или двухэтажных домов. Площадь самого большого в мире напечатанного строения — 641 кв. метр, оно находится в Дубае», — пояснил Ломакин.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в селе Айша Зеленодольского района Татарстана впервые в России начали строить коттеджный поселок с помощью 3D-печати. Жилой комплекс «Квадрум» будет состоять из малоэтажных коттеджей.

«Это работает так. Сначала нужно спроектировать сам дом, а затем создать его 3D-модель и загрузить ее в программу-слайсер. Затем строительный 3D-принтер, используя загруженную в него трехмерную модель, при помощи роботизированного крана-руки слой за слоем наносит на площадке специальную бетонную смесь. Срок строительства одного дома — 21 день, а срок его эксплуатации, вы только представьте, — до 120 лет! В результате такая технология дает снижение трудозатрат, минимизирует человеческие ошибки, обеспечивает безотходное строительство и конечно, безопасность самого процесса. Это очень нестандартный подход, который в будущем будет только набирать популярность, особенно в секторе частных домов. И уже в этом году еще в нескольких регионах России планируют напечатать дома с помощью 3D-принтеров. Больше всего принтеров покупают южные регионы России, поскольку используемые для печати материалы хуже работают в условиях севера. Рассчитано, что при массовой 3D-застройке себестоимость квадратного метра жилья составляет 22–25 тыс. рублей», — рассказал Александр Ломакин.

Полностью интервью Александра Ломакина «Трансформация стройотрасли, 3D-пятиэтажки, метротрамвай: как Россия будет строить завтра?» читайте по ссылке.