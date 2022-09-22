В Зеленодольском районе впервые в России построят дома с помощью 3D-печати

В селе Айша Зеленодольского района Татарстана возводится жилой комплекс — первый и пока единственный поселок России, строящийся с помощью инновационных технологий 3D-печати. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

При строительстве 3D-принтер, основываясь на трехмерной модели, с помощью роботизированного «крана-руки» наносит послойно определенную бетонную смесь, уровень за уровнем, создавая конструкцию прямо на строительной площадке. Как утверждают специалисты, стена не растекается и не падает.

Первый этап процесса возведения дома с помощью 3D-принтера — это проектирование, затем происходит создание и загрузка 3D-модели в специализированную программу-слайсер и начинаются собственно строительные работы. Срок постройки одного дома в черновой отделке — 21 день, а нормативный срок эксплуатации составляет от 80 до 120 лет.

«Забиваешь программу, она строит дома, за процессом следит оператор, а шлифовкой зданий занимаются рабочие. Всего здесь планируется построить 34 дома», — рассказали «Татар-информу» в администрации.

Строительство объектов осмотрел глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«В первую очередь это снижение трудозатрат, минимизация человеческих ошибок, безотходное строительство и, конечно, безопасность самого процесса. Очень нестандартный подход, который, я уверен, в будущем будет набирать популярность», — отметил он.

Как уточнили в администрации Зеленодольского района, коттеджный поселок выполнен в единой концепции и включает всю необходимую инфраструктуру: асфальтированные дороги, высадку газона и крупноразмерных елей на каждом участке, установку заборов, автономное водоснабжение, канализацию, газификацию и электрификацию каждого участка, систему видеонаблюдения. На территории поселка также расположены баскетбольная и волейбольная площадки, детская площадка для малышей с одного года.

Ранее «Татар-информ» писал, как на Зеленодольск влияет близость к столице Татарстана и сколько квадратных метров жилья будет построено до 2030 года.