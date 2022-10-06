Трансформация стройотрасли, 3D-пятиэтажки, метротрамвай: как Россия будет строить завтра?

Почему Международный строительный чемпионат решили провести в Казани, что происходит на рынке труда в стройотрасли и сколько прослужат дома, напечатанные на 3D-принтере, рассказал в интервью «Татар-информу» первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.

Александр Ломакин: «Планируем проводить строительный чемпионат ежегодно – он входит в план мероприятий по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств – участников СНГ» Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Форум для развития технологического суверенитета стройотрасли России

– Александр Николаевич, что такое Международный строительный чемпионат и чем мероприятие отличается от чемпионата рабочих профессий WorldSkills?

– Международный строительный чемпионат – это продолжение традиции проведения конкурсов профмастерства среди строителей всех направлений, которые много лет существовали в России прежде. Чемпионат был учрежден в феврале 2020 года Минстроем России и Госкорпорацией «Росатом».

В 2021 году конкурс вышел за рамки отраслевого, в Сочи прошел первый Международный строительный чемпионат, где за звание лучших соревновались порядка 500 профессиональных строителей из России, Казахстана, Беларуси, Египта и Турции. Планируем проводить этот чемпионат ежегодно – он входит в план мероприятий по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств – участников СНГ.

Это отличная площадка для выработки решений, обеспечивающих развитие технологического суверенитета строительной отрасли России. Соорганизаторы мероприятия – «Газпром-инвест», в этом году также автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» и Правительство Республики Татарстан.

«WorldSkills – это, скорее, прототип нашего Международного строительного чемпионата» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

WorldSkills же – это скорее прототип нашего Международного строительного чемпионата. Но цели обоих этих мероприятий, да, отдаленно похожи: движение WorldSkills было основано в Испании в 1947 году как ответ на нехватку высококвалифицированных рабочих кадров, необходимых для восстановления промышленности страны в послевоенное время. Цели Международного строительного чемпионата – формирование кадрового резерва отрасли, повышение имиджа строительных профессий, раскрытие потенциала профессионалов и молодых специалистов в индустрии промышленного строительства.

Благодаря нашему международному форуму мы хотим увеличить возможности для профессионального и карьерного роста строителей, выработать гармоничные стандарты подготовки инженерно-технического персонала в сфере промышленного строительства, повысить конкурентоспособность отечественных компаний и работников, стимулировать внедрение передовых решений, а также инициировать эффективную кооперацию между строительными компаниями и международную кооперацию со странами ЕАЭС и другими странами в промышленном строительстве.

«В финал соревнований вышли 785 человек. Это представители организаций и независимые участники, а также участники Студенческой лиги» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Призовой фонд чемпионата – 44 млн рублей

– Вы сказали, что в прошлом году было около 500 участников. Сколько конкурсантов в этом году, какое количество номинаций и как будут награждать победителей?

– В этом году в отборочном этапе приняли участие 20 тысяч человек, а в финал соревнований вышли 785 человек. Это представители организаций и независимые участники, а также участники Студенческой лиги.

Создание Студенческой лиги чемпионата в этом году – одно из ключевых его событий: студенты вузов и колледжей смогут участвовать в соревнованиях по 16 номинациям. Это прекрасная возможность узнать о трендах и передовых компаниях в промышленном строительстве, стать волонтером крупного международного события, принять участие на равных с профессионалами в конкурсной программе, а также с экспертами отрасли в деловой программе чемпионата.

«Призовой фонд чемпионата сформирован из взносов организаторов и составляет в этом году 44,1 млн рублей» Фото: пресс-служба Минстроя РФ

Соревнования проводятся по 20 практико-ориентированным рабочим и инженерным номинациям (мультикомандной, командных, индивидуальных). Большинство наших номинаций уникальны в сфере проведения конкурсов профмастерства стройотрасли. Например, мультикомандная номинация «Лучшая площадка по сооружению», в состав которой входят командные номинации «Монтаж технологических трубопроводов» и «Общестроительные работы», а также индивидуальная номинация «Неразрушающие методы контроля».

Призовой фонд чемпионата сформирован из взносов организаторов и составляет в этом году 44,1 млн рублей. Между призерами из числа работников организаций и независимых участников будут разделены 32,4 млн рублей: за 1-е место они получат 300 тыс. рублей, за 2-е – 200 тыс. рублей, за 3-е место – 100 тыс. рублей.

Для призеров Студенческой лиги предусмотрено 11,7 млн рублей. За 1-е место – 150 тыс. рублей, 2-е место – 100 тыс. рублей, 3-е место – 50 тыс. рублей. Также предусмотрен специальный приз – участие в программе «Больше, чем путешествие по России» от АНО «Россия – страна возможностей».

«Претендовали Санкт-Петербург, Новосибирск и Казань... У вашего города большой опыт проведения международных мероприятий» Фото: пресс-служба Минстроя РФ

– В прошлом году чемпионат проходил в апреле в Сочи, а этом году в октябре и в Казани. Как выбирали город и почему проведение чемпионата не приурочено ко Дню строителя, который отмечается в августе?

– Мы проводили специальный конкурс, чтобы определить город, где Международный строительный чемпионат пройдет во второй раз. Претендовали Санкт-Петербург, Новосибирск и Казань. Казань, как вы понимаете, победила, и неспроста – у вашего города большой опыт проведения международных мероприятий. Конкурс еще молодой, так что пока, да, нет привязки к конкретной дате. Но, надеюсь, что в дальнейшем Международный строительный чемпионат определится и с конкретной датой проведения.

Происходит замещение неквалифицированной рабочей силы высокопроизводительными трудовыми ресурсами

– Пойти работать на стройку – уже много лет беспроигрышный и спасительный вариант, если вдруг у тебя что-то пошло не так и нужны деньги. Но первую ступень этой профессии не назовешь престижной – это тяжелая работа. В период пандемии речь зашла о привлечении осужденных к строительным работам. Зачастую на стройке работают мигранты. Известно, сколько приезжих работает на российских стройках? Назовите пятерку регионов-лидеров по количеству реализуемых проектов в год и регионов, где наибольший дефицит простых строителей.

– Сейчас как раз происходит профессиональная трансформация строительной отрасли в виде замещения неквалифицированной рабочей силы высокопроизводительными трудовыми ресурсами, наполнения отрасли квалифицированными специалистами, эффективного развития кадрового потенциала на основе формирования навыков и компетенций, отвечающих современным и перспективным потребностям отрасли.

В России 205 высших учебных заведений и 1260 средних учебных заведений, осуществляющих подготовку по строительным специальностям. По данным Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ежегодно выпускаются до 30 тыс. человек по программам высшего образования и до 45 тыс. человек по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих.

«С начала года по вторую декаду сентября на территорию Российской Федерации въехало более 8,8 млн человек, в том числе с целью «Работа по найму» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Наиболее востребованы во всех регионах России монтажники технологических трубопроводов, бетонщики, монтажники, электрогазосварщики и каменщики. Наибольшая потребность в кадрах (в среднем по данным за второй квартал этого года) в Амурской области, затем в Ленинградской и Иркутской. Пятерку наибольшего кадрового голода в строительстве замыкают Приморский край и Дагестан.

С начала года по вторую декаду сентября на территорию Российской Федерации въехало более 8,8 млн человек, в том числе с целью «Работа по найму» – 2,5 млн человек в различные сектора экономики. В рамках пилотного проекта по привлечению мигрантов из Узбекистана на территорию Российской Федерации въехало более 4,6 тыс. человек.

По количеству реализуемых строительных проектов, по состоянию на 2021 год, на первом месте Москва, на втором – Республика Татарстан, на третьем – Санкт-Петербург, затем следуют Томская область и Нижегородская область.

– Какая средняя зарплата в отрасли по стране? Какая средняя зарплата у рабочего стройки? Минимум и максимум зарплат по регионам у рабочего стройки?

– Средние зарплаты очень различаются от региона к региону. Могу сказать, что, по данным ФАУ «РосКапСтрой», средняя зарплата в строительной области, например по Мурманской области – 116 119,3 рубля, а по ЖКХ в Ханты-Мансийском АО – 163 140 рублей.

Промышленный бум в нашей стране произошел ближе к середине ХХ века. Многие предприятия с тех пор устарели, перестали быть актуальными или прекратили существование в 90-е. Но все понимают, что большие промышленные предприятия – локомотив развития территорий. Есть ли у России стратегия в этом направлении?

– Вы правы, чтобы нейтрализовать сложившиеся диспропорции в местах приложения труда, нужно скоординировать планы отраслевого и промышленного развития Российской Федерации с пространственным, территориальным и градостроительным развитием территорий субъектов. Промышленное строительство напрямую связано с формированием высокотехнологичных, конкурентоспособных предприятий, которые способствуют инновационному пути развития государства. В свою очередь, это влияет и на уровень социально-экономического развития.

В Зеленодольском районе впервые в России построят дома с помощью 3D-печати Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

На пороге 3D-города: в России создан принтер, позволяющий печатать 5-этажные дома

– Говоря о высоких технологиях: в пригороде Зеленодольска начали возводить поселок с помощью 3D-печати домов. Как давно эта технология пришла в Россию? В скольких городах она уже реализована? Кто был пионером? Возможна ли эта технология при строительстве промобъектов?

– В селе Айша Зеленодольского района Татарстана первыми в России начали строить целый комплекс из жилых домов с помощью 3D-печати. Таким образом, там будет возведен целый жилой комплекс «Квадрум», который будет состоять из малоэтажных коттеджей.

Это работает так. Сначала нужно спроектировать сам дом, а затем создать его 3D-модель и загрузить ее в программу-слайсер. Затем строительный 3D-принтер, используя загруженную в него трехмерную модель, при помощи роботизированного «крана-руки» слой за слоем наносит на площадке специальную бетонную смесь. Срок строительства одного дома – 21 день, а срок его эксплуатации, вы только представьте, – до 120 лет! В результате такая технология дает снижение трудозатрат, минимизирует человеческие ошибки, обеспечивает безотходное строительство и, конечно, безопасность самого процесса. Это очень нестандартный подход, который в будущем будет только набирать популярность, особенно в секторе частных домов.

Ранние разработки и исследования в области строительной 3D-печати ведутся с 1995 года. Причем первым жилым зданием в Европе и СНГ, построенным с использованием строительной технологии 3D-печати, стал дом в Ярославле площадью 298,5 кв. метров. Стены здания (600 элементов) были напечатаны компанией SPECAVIA в цехе и в декабре 2015 года собраны на строительной площадке. Вместе с конструкцией крыши и внутренней отделкой полностью готовым 3D-здание было в октябре 2017 года.

«Срок строительства одного дома – 21 день, а срок его эксплуатации, вы только представьте, – до 120 лет!» Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

И уже в этом году еще в нескольких регионах России планируют напечатать дома с помощью 3D-принтеров. Больше всего принтеров покупают южные регионы России, поскольку используемые для печати материалы хуже работают в условиях севера. Рассчитано, что при массовой 3D-застройке себестоимость квадратного метра жилья составляет 22-25 тыс. рублей.

Пока 3D-принтеры используются для строительства частных одно- или двухэтажных домов. Площадь самого большого в мире напечатанного строения – 641 квадратный метр, оно находится в Дубае. О многоэтажных домах речь пока не идет. Но в России уже разработан 3D-принтер, который в базовой комплектации позволяет построить здание в 5 этажей. Дело в том, что для строительства многоэтажных 3D-домов пока нет законодательной базы. Любой многоквартирный дом должен проходить экспертизу, но для проекта с участием 3D-принтера эта процедура сейчас невозможна, поскольку нет строительных норм для 3D-печати, хотя первые СНиПы на материалы уже появились – еще в 2021 году. Как любой инновационный рынок, 3D-печать домов развивается и может стать массовой уже в ближайшем будущем.

Триллион рублей на развитие инфраструктуры регионов

– Какие главные тренды в развитии инфраструктуры России и какой регион лидирует в этом направлении? Что нового даст российским городам «инфраструктурная революция», что, может быть, исчезнет, уйдет в прошлое из привычного устройства города?

– Федеральный проект «Инфраструктурное меню» – одна из важнейших антикризисных мер поддержки регионов. Среди его механизмов инфраструктурные бюджетные кредиты, инфраструктурные облигации, реструктуризация бюджетных кредитов, предоставление средств Фонда национального благосостояния Фонду ЖКХ, инфраструктурные кредиты ВЭБ.РФ на городскую инфраструктуру, субсидирование процентной ставки на долгосрочное исполнение контрактов. Одним из главных финансовых инструментов федерального проекта являются инфраструктурные бюджетные кредиты. Это позволит регионам привлечь заемные средства на льготных условиях – по ставке 3% годовых сроком до 15 лет. Инфраструктурные бюджетные кредиты – наиболее емкий с точки зрения финансирования инструмент в рамках инфраструктурного меню.

«С использованием заемных средств до 2025 года реализуют около тысячи объектов и мероприятий по возведению дорожной и инженерной инфраструктуры» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Между субъектами России уже распределен 1 трлн рублей на развитие инфраструктуры, но при этом до 2025 года рассчитана дополнительная потребность регионов в бюджетных средствах в размере больше триллиона.

Что такое 1 трлн рублей инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК)? Это ввод около 130 млн кв. м жилья, создание более 520 тыс. новых рабочих мест, привлечение 10,5 трлн рублей внебюджетных средств, поступление налоговых и неналоговых средств в консолидированный бюджет субъекта в размере более 2 трлн рублей.

В ближайшее время, в 2022-2023 годах, объем заемного финансирования составляет 500 млрд рублей. Их планируется направить на реализацию 722 объектов и мероприятий. Средства будут предоставлены в 81 субъект Российской Федерации. Наибольшую сумму направят в сектор транспортной инфраструктуры – 147 млрд рублей, а также на объекты инженерной инфраструктуры – 146 млрд рублей. Среди получателей – Москва, Санкт-Петербург, Московская, Челябинская, Тюменская область и так далее.

С использованием заемных средств до 2025 года реализуют около тысячи объектов и мероприятий по возведению дорожной и инженерной инфраструктуры, социальных и рекреационных объектов и так далее. Все это ради комфортных условий жизни населения России, стимулирования роста жилищного строительства и комплексного развития территорий. Для регионов это и необходимое обновление уже существующей инфраструктуры, и строительство новой. Инструмент ИБК уже дал возможность отдельным регионам реализовать масштабные инфраструктурные проекты.

Так, финансирование за счет инфраструктурных бюджетных кредитов позволило рассмотреть строительство метрополитена в Нижнем Новгороде и метротрамваев в Челябинске и Красноярске, комплексную программу модернизации канализационных очистных сооружений Краснодарского края. В Красноярске планируется построить две линии метротрамвая. Минстроем России принято решение о разработке нормативной документации для этого нового вида транспорта, что позволит сократить сроки подготовки проектной документации.

Татарстану будут предоставлены инфраструктурные кредиты на 14,3 млрд рублей. В том числе 3,9 млрд рублей – на развитие территорий в рамках строительства автодороги «Алексеевск – Альметьевск», еще 10,4 млрд рублей – на проекты, связанные со строительством Вознесенского тракта в Казани, расширением улицы Осиновская для развития жилищного комплекса «Салават Купере» и увеличением пропускной способности Горьковского шоссе в рамках проекта «Большой Зеленодольск».

«Стройка является мощным драйвером российской экономики, поэтому поддержка стройкомплекса – одна из приоритетных задач государства» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главная задача – не снижать темпы строительства

– В чем вы видите первостепенную задачу строительной отрасли современной России? Каковы могут быть пути ее достижения?

– В новой экономической ситуации главное – не допустить снижения темпов строительства. Стройка является мощным драйвером российской экономики, поэтому поддержка стройкомплекса – одна из приоритетных задач государства. Необходимо придерживаться всех намеченных планов в строительстве и сроков их выполнения. Для поддержки строительной отрасли и выполнения целей федеральных программ и нацпроектов разработано и принято 4 федеральных закона и более 30 постановлений Правительства РФ.

Это и поддержка граждан, и застройщиков, и генподрядчиков, и сферы ЖКХ. Важнейшие – сохранение семейной и дальневосточной ипотечных программ, субсидирование ставок по сельской ипотеке в размере 3% на строительство или приобретение жилья в сельской местности. По льготной ипотеке ставка снижена до 7%.

Напомню также про сокращение инвестиционно-строительного цикла и упрощение казначейского сопровождения для генподрядчика, а в ЖКХ – запуск программы льготного кредитования системообразующих предприятий для пополнения оборотных средств, субсидирование процентной ставки по кредитам до 1 года ресурсоснабжающим организациям также на пополнение оборотных средств.

Эти и многие другие меры в сложившейся геополитической и экономической ситуации позволят сохранить стабильность гражданских отношений, в то же время ускорить строительство дорог, социальной и иной инфраструктуры, связанной с жизнеобеспечением населения.

Строительная отрасль также тесно связана с транспортным и промышленным строительством. Минстрой России разработал проект Стратегии развития строительной отрасли, включающей разделы, позволяющие взаимно увязать этапы транспортного и промышленного строительства для получения наибольшего синергетического эффекта.