В России создадут госреестр языков народов страны

Полилингвальный комплекс «Адымнар»

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В России создадут государственный реестр языков народов страны, систематизируют их статусы и разработают проект нового федерального закона «О языках народов Российской Федерации» взамен существующего. Соответствующие поручения дал Президент РФ Владимир Путин.

Ответственными за исполнение поручений определены Премьер-министр России Михаил Мишустин и советник Президента РФ по культуре Елена Ямпольская. Сделать это необходимо до 1 мая 2025 года.

Закон «О языках народов Российской Федерации» был принят еще в октябре 1991 года. При этом его нормы «действуют практически в неизменном виде и сейчас», рассказал газете «Ведомости» управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

Ранее по поручению Президента РФ Институт языкознания РАН разработал программу по сохранению языков народов России, сообщил директор учреждения Андрей Кибрик. Также институт разработал реестр, включающий 155 живых языков.

Исследователи разделили языки народов России на три группы: живые, заснувшие и исчезнувшие. Живые языки постоянно используются в общении. К заснувшим отнесены языки, носители которых помнят из них отдельные слова или частично выучили их во взрослом возрасте. На исчезнувших языках уже не разговаривает никто.

По данным ученых, с начала XX века в России исчезли 13 языков — по три угорских и экимосско-алеутских, два айнских, по одному енисейскому, самодийскому, синитскому, тунгусо-маньчжурскому и чукотско-камчатскому. Последним исчез алеутский (единственный остававшийся носитель умер в 2021 году).

Уснувшими же считаются два языка: относящийся к тунгусо-маньчжурским орочский, носители которого жили на территории Хабаровского края, и относящийся к тюркским сойотский, на котором говорила часть населения Бурятии.

Неизвестно, будут ли при создании нового реестра учитываться разработки Института языкознания РАН, замечают «Ведомости».