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Общество 1 января 2025 19:56

В России должны подготовить проект основ государственной языковой политики к июню 2025-го

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К 1 июня 2025-го в России должны разработать проект основ государственной языковой политики страны. Такое поручение, опубликованное на сайте Кремля, дал Президент РФ Владимир Путин.

«Обеспечить разработку проекта основ государственной языковой политики Российской Федерации», — говорится в документе.

Ответственные за исполнение поручения главы государства - премьер-министр России Михаил Мишустин и советник Президента РФ по культуре Елена Ямпольская.

Помимо этого, Путин поручил правительству принять меры по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей, которые плохо владеют или вовсе не могут говорить на русском языке. Речь идет в том числе о детях, не прошедших тестирования. Причем обучить русскому языку таких деток должны до того, как они пойдут учиться в общеобразовательные учреждения.

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#русский язык #обучение #Владимир Путин
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