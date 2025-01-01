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В России должны подготовить проект основ государственной языковой политики к июню 2025-го
К 1 июня 2025-го в России должны разработать проект основ государственной языковой политики страны. Такое поручение, опубликованное на сайте Кремля, дал Президент РФ Владимир Путин.
«Обеспечить разработку проекта основ государственной языковой политики Российской Федерации», — говорится в документе.
Ответственные за исполнение поручения главы государства - премьер-министр России Михаил Мишустин и советник Президента РФ по культуре Елена Ямпольская.
Помимо этого, Путин поручил правительству принять меры по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей, которые плохо владеют или вовсе не могут говорить на русском языке. Речь идет в том числе о детях, не прошедших тестирования. Причем обучить русскому языку таких деток должны до того, как они пойдут учиться в общеобразовательные учреждения.
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