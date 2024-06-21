«Равные права для всех»: что обещает новая концепция языковой политики России

У русского языка особая миссия – «быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия России и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей

Фото: © «Татар-информ»

Русский – связующий элемент

Правительство РФ утвердило Концепцию государственной языковой политики РФ. Документ разработало Минпросвещения по поручению Президента России Владимира Путина. Его положения обсуждались с научным и экспертным сообществом.

Концепция подчеркивает особый статус русского как государственного языка страны.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что у русского языка особая миссия – «быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия России и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей».

Вместе с тем в концепции признаются равные права всех народов Российской Федерации на сохранение и развитие языков.

«За свою более чем тысячелетнюю историю Россия сохранила языковое и культурное многообразие народов, населяющих ее территорию. Сегодня важно заботиться о том, чтобы сберечь это богатое наследие, определяющее традиции и культурный код нашей страны», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ильдар Гильмутдинов: «Если мы хотим, чтобы языки сохранялись и развивались, то к этому вопросу надо относиться комплексно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Концепция – это позиция государства к языковой теме»

Стоит отметить, что в разработке концепции приняла участие Федеральная национально-культурная автономия татар, которую возглавляет депутат Государственной Думы Ильдар Гильмутдинов. Об этом он говорил в интервью «Татар-информу» в рамках проекта «12 этаж».

Парламентарий убежден, что принятая концепция – «очень важный документ для многонациональной России».

«Мы говорим о необходимости сохранения языков народов России. И это важно не только для системы образования, но и для культуры, традиций, семьи, общества, всего государства. Если мы хотим, чтобы языки сохранялись и развивались, то к этому вопросу надо относиться комплексно. Поэтому и возникла потребность в таком комплексном документе, который касается всех сфер», – прокомментировал «Татар-информу» утверждение концепции Гильмутдинов.

Он пояснил, что этот документ – позиция государства к языковой теме. «В ней оценивается состояние языковой политики, языковая проблематика, ситуация по некоторым направлениям в языковой сфере. Системно написано, в чем заключается поддержка государства», – уточнил депутат.

Одна из целей госполитики – это не только сохранить разнообразие языков, но и создать условия для их развития Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Концепция должна защитить все языки в России

Сейчас в России насчитывается более 155 языков народов, из них 34 признаны государственными языками республик, 40 – языки официального общения населения в местностях его компактного проживания. В системе общего образования в 2022 году использовались 74 языка, из них 10 – в качестве языка обучения и 46 языков – в программах дошкольного образования.

Вместе с тем авторы концепции отмечают, что нарушилась межпоколенческая передача языков, что привело к сокращению числа их носителей и исчезновению отдельных языков, диалектов и говоров.

Одна из целей госполитики – это не только сохранить разнообразие языков, но и создать условия для их развития. А одна из задач – воспитание уважительного отношения и популяризация семей, использующих двуязычие и многоязычие.

«В концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России», – отметил Кравцов.

Теперь поддержка национальных языков будет закреплена как отдельное направление в концепции государственной языковой политики России.

Большое внимание должно быть уделено изданию словарей, справочников и грамматик, правил орфографии и пунктуации языков народов России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новые словари, учебники и заслон иностранной лексике

Концепция предполагает системный подход к сохранению, изучению и развитию языков народов России. Главное, что обещана государственная поддержка всем языкам.

Оказываться она будет организациям, которые ведут научные исследования в области русского языка и языков республик, жестового языка.

Большое внимание должно быть уделено изданию словарей, справочников и грамматик, правил орфографии и пунктуации языков народов России. Более того, предполагается создать федеральную государственную информационную систему «Национальный словарный фонд».

Планируется изменить систему подготовки специалистов по языкам и научно-педагогических работников, чтобы повысить качество преподавания русского языка как государственного и языков народов России.

Общеобразовательные организации, работающие по программам на родных языках, должны будут получить новые учебно-методические комплексы. Предусмотрено даже то, что в национальных интернет-переводчиках увеличится количество языков.

В то же время предлагается противодействовать «излишнему использованию иностранной лексики» и «распространению через СМИ информации, не соответствующей нормам современного русского литературного языка».

В документе предусмотрели и работу с мигрантами – должны быть созданы условия, при которых он бы легко учили русский язык. И отдельная тема – эмигранты: чтобы граждане России могли изучать родные языки за рубежом.

Ожидается, что увеличится число теле- и радиопрограмм, кино- и видеопродукции на языках народов России Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рост числа СМИ, кино- и видеопродукции на национальных языках

О том, что концепция работает эффективно, должен сказать рост количества выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку.

Должно вырасти количество учащихся, изучающих родные языки.

Ожидается, что увеличится число изданной литературы, количество печатных СМИ, теле- и радиопрограмм, кино- и видеопродукции на языках народов России.

Кроме того, должно стать больше мероприятий по поддержке театров, концертных организаций и творческих коллективов, работающих на родных языках.

Предполагается, что в России возрастет доля иностранцев, прошедших курсы по изучению русского языка, а также подтвердивших достаточный уровень владения им.

В отдельных регионах приняты госпрограммы по сохранению, изучению, развитию местных языков. Но нет единой государственной программы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для развития языков нужна госпрограмма

В концепции отмечается, что в сфере государственной языковой политики России есть проблемы. В частности, нет федерального органа, который отвечает за госполитику и нормативно-правовое регулирование в сфере сохранения, защиты и развития языков народов России.

Сейчас поддержка родных языков прописана в разрозненных отдельных программах, например, в части укрепления межнациональных отношений, развития образования, патриотического воспитания. В отдельных регионах приняты госпрограммы по сохранению, изучению, развитию местных языков. Но нет единой государственной программы РФ в области сохранения, изучения и развития языков народов РФ.

Вместе с тем в такой программе следовало бы быть детально прописать государственную поддержку. Например, финансирование научных исследований в области сохранения, изучения и развития языков, издание литературы на языках народов РФ, развитие института переводчиков.

Для воплощения концепции в жизнь Министерство просвещения займется составлением плана мероприятий. На это ведомству отведено полгода.

Гильмутдинов рассказал, что министерства и ведомства должны будут подготовить свои предложения. «Все они будут сведены в общий план мероприятий. В разработке этого плана мы тоже будем участвовать, внесем свои предложения. В плане будут указаны сроки проведения мероприятий и показатели, которых нужно достичь. План будет утвержден Правительством России», – заявил он.