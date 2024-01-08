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В Москве прошла передача подписных листов от Татарстана в поддержку Путина на выборах
В Москве проходит передача подписных листов от Республики Татарстан в поддержку кандидатуры действующего Президента РФ Владимира Путина на президентских выборах 2024 года, передает корреспондент «Татар-информа».
В Центральный избирательный штаб в Москве прибыли доверенное лицо Владимира Путина, руководитель регионального исполкома ОНФ по РТ Ринат Фазылов, Герой России, сопредседатель регионального избирательного штаба Расим Баксиков и руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.
Выборы Президента России состоятся уже в этом году. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.
Глава российского государства Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на пост Президента, 8 декабря 2023 года, после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Для участия в выборах ему необходимо получить 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в каждом регионе.
О том, как Татарстан готовил к отправке первую партию подписных листов в поддержку Владимира Путина на мартовских выборах, читайте в большом материале «Татар-информа».
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