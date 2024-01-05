«Это первая партия»: подписи из Татарстана в поддержку Путина готовы к отправке в Москву

Перед отправкой в Центральный избирательный штаб в Москве подписные листы в поддержку кандидата проходят многоэтапную проверку в регионе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все подписные листы будут проверены юристом и заверены доверенным лицом Путина

Татарстан готовит к отправке первую партию подписных листов в поддержку Владимира Путина на мартовских выборах Президента России. Перед отправкой в Центральный избирательный штаб в Москве они проходят многоэтапную проверку в регионе.

«Сегодня в региональном избирательном штабе мы сформировали и подготовили к отправке подписные листы в поддержку Владимира Владимировича Путина. Это первая партия, она будет отправлена в Центральный избирательный штаб. Перед отправкой все подписные листы будут проверены юристом и заверены доверенным лицом», — объяснил доверенное лицо Владимира Путина, руководитель регионального исполкома ОНФ по РТ Ринат Фазылов.

Ринат Фазылов: «Перед тем как подписной лист дойдет до юриста и доверенного лица, волонтеры его проверяют на соответствие всем нормам и правильность заполнения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сбор подписей начался 23 декабря 2023 года и продолжится до конца января 2024 года. В этом событии активно участвуют региональный избирательный штаб, общественные организации, волонтеры.

«С начала сбора подписей волонтеры стали достаточно опытными. Они уже знают, какие нюансы существуют, какие есть юридические форматы. Поэтому перед тем, как подписной лист дойдет до юриста и доверенного лица, они его проверяют на соответствие всем нормам и правильность заполнения», — объяснил Ринат Фазылов.

Юрист смотрит на правильность заполнения подписных листов. Если подпись вышла за рамки, неточно указаны паспортные данные, Ф.И.О., то такой лист бракуется и не заверяется доверенным лицом.

Подписи жители Татарстана оставляют в мобильных точках сбора в торговых центрах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оставить подпись в поддержку Путина можно в 12 точках по Татарстану

Подписи жители Татарстана оставляют в мобильных точках сбора в торговых центрах и в региональном штабе кандидата. При создании мобильных пунктов учитывались пожелания граждан, например, постарались не размещать их на вторых этажах торговых центров, чтобы людям было проще найти и добраться до пункта.

«Практически на протяжении двух недель волонтеры добровольческих организаций и волонтерских движений республики, которые вошли в штаб Владимира Владимировича Путина, активно занимаются сбором подписей в торговых центрах и местах повышенной проходимости. Хочу напомнить, что на территории Татарстана таких точек 12. Помимо подписей, которые люди оставляют в поддержку Владимира Владимировича Путина, они оставляют слова поддержки и пожелания», — рассказал координатор Молодежного крыла Народного фронта в Татарстане Дамир Нургалиев.

Дамир Нургалиев: «Помимо подписей, которые люди оставляют в поддержку Владимира Владимировича Путина, они оставляют слова поддержки и пожелания» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С его слов, в Республиканский избирательный штаб люди охотно приходят и оставляют свои обращения к Владимиру Путину. «Обращений становится с каждым днем все больше, это показывает открытый контакт между самовыдвиженцем на пост Президента РФ и людьми, которые доверяют и готовы поделиться своей проблемой», — считает Нургалиев.

«Очереди увеличиваются, желающих становится больше»

Для того, чтобы оставить свою подпись, понадобится только личное присутствие, паспорт на руках и минута времени, уверяют волонтеры.

«Процедура занимает буквально минуту в зависимости от очередей. Все мы проснулись после новогодних праздников, очереди увеличиваются, желающих становится больше», — рассказал Дамир Нургалиев.

Для участия в президентских выборах Владимиру Путину необходимо получить 300 тыс. подписей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, что для участия в президентских выборах Владимиру Путину необходимо получить 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в каждом регионе.

Глава российского государства Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Это произошло после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле 8 декабря.

ЦИК России утвердил даты президентских выборов. Они состоятся 15, 16 и 17 марта 2024 года. Впервые в них смогут принять участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.