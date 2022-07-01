В России снимаются все ограничения по Covid-19

В России снимаются ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако если ситуация ухудшится, то их действие может быть возобновлено, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Это касается масочного режима, запрета на работу кафе и ресторанов в ночные часы и ряда других мер. Решение принято в связи со значительным снижением заболеваемости: с февраля она упала в 64 раза.

«В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по Covid-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии», — отметили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор уточняет, что почти все пациенты — 93% — переносят вирус в легкой форме или бессимптомно. К тому же вероятность новой вспышки «омикрона» летом крайне маловероятна.

Однако несмотря на снятие ограничений, в России продолжится мониторинг новых случаев заражения и контроль за течением эпидемического процесса.

В Татарстане действие масочного режима было приостановлено почти на месяц раньше – 6 июня. О том, как режим вошел в жизнь татарстанцев в апреле 2020 года и кому не стоит отказываться от средств защиты даже после его отмены, – в материале «Татар-информа».