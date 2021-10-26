В России сформирован запас на 9 млн тестов на коронавирус

В российские регионы направили более 5 млн тестов на коронавирус, на сегодняшний день сформирован запас на 9 млн исследований. Об этом на заседании координационного совета Кабмина РФ по борьбе с коронавирусом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«В настоящее время мы имеем запас тестов для более чем 9 млн исследований», — сказала глава ведомства.

Однако, по ее словам, не все регионы выполняют поручение Правительства о предоставлении результатов ПЦР-теста в течение суток, в некоторых субъектах результаты ждут до пяти дней.

«Это недопустимо», — цитирует Анну Попову телеграм-канал Кабмина.

Также во время доклада руководитель Роспотребнадзора сообщила о росте Covid-случаев во всех федеральных округах страны. Она добавила, что вакцинация — самый действенный инструмент, который может предотвратить распространение вируса.

На фоне ухудшающейся эпидситуации Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова предложила объявить период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Президент страны Владимир Путин поддержал инициативу и подписал соответствующий указ 20 октября.