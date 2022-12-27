В России с нового года повысятся минимальные цены на водку и коньяк

С 1 января 2023 года в России увеличатся минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Приказ Министерства финансов РФ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, минимальная розничная цена водки будет равняться 281 рублю за 0,5 литра, бренди — 375 рублям за 0,5 литра, коньяка — 517 рублей за 0,5 литра.

Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 литра, бренди — 348 рублей, а коньяка — 480 рублей.

При этом минимальная отпускная цена на водку повышается с 214 рублей за 0,5 литра до 229, оптовая — с 222 рублей до 238. Минимальная отпускная цена на бренди вырастет с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовая — с 284 до 304 рублей. Минимальная отпускная цена на коньяк составит 397 рублей за 0,5 литра вместо 371, оптовая — 419 рублей вместо 391.

Соответствующее предложение Минфин выдвинул еще в сентябре. Нынешний приказ должен будет действовать вплоть до 31 декабря 2026 года.

Минимальные цены на водку в России начали устанавливать с 2009 года ради борьбы с подпольным производством алкоголя. С 2011 года были введены минимальные цены на коньяк, с 2016-го — на игристое вино.