Минимальные цены игристых вин в России вырастут в 1,4 раза с 1 января

С Нового года в России вырастут цены на игристые вина. Минимальная стоимость за 0,75 литра поднимется с 169 до 239 рублей, говорится в приказе Минфина РФ, зарегистрированного Минюстом.

В ведомстве отметили, что в прошлом году минимальные цены на этот напиток не менялись. Теперь же они увеличатся более чем в 1,4 раза. Так, минимальная оптовая цена в прошлом году составляла 137 рублей, отпускная — 118 рублей. С 2023 года они составят 199 и 166 рублей за 0,75 литра соответственно.