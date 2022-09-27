Минюст предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк в России

В следующем году минимальную розничную цену на водку могут повысить до 281 рубля за 0,5 литра. Начальная стоимость такого же объема коньяка может быть увеличена до 517 рублей. Такое предложение выдвинул Минфин РФ, сообщает ТАСС.

Отмечается, что сейчас минимальная цена водки в розницу составляет 261 рубль за 0,5 л, бренди – 348 рублей, а коньяка – 480 рублей.

Оптовая цена за 0,5 коньяка в 2023 году может повыситься с 391 до 419 рублей. Наименьшая оптовая цена на водку за такой же объем, предположительно, составит 238 рублей.

Напомним, минимальные цены на алкогольную продукцию устанавливаются Минфином с 2009 года для борьбы с теневым производством.