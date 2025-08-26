В России с начала года подешевели Kia Rio и Ford Focus с пробегом

С начала 2025 года в России стоимость б/у Kia Riо снизилась на 8%, до 1,4 млн рублей. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По его данным, сильнее всего снизились цены на машины 2019 года выпуска (-8%, до 1,3 млн рублей). Трехлетние варианты подешевели на 7%, до 1,7 млн рублей, а 2018-го – на 6%, до 1,2 млн рублей. До 1 млн рублей в продаже стоят автомобили 2012-2016 годов.

Также в России за аналогичный период подешевел Ford Focus. На «американца» 2010 года выпуска цены снизились на 11%, до 498 тыс. рублей. Ford Focus 2011-2015 годов выпуска теперь стоит 760-830 тыс. рублей (-8%), а машины 2016-2019 года выпуска – 1-1,15 млн рублей (-5%).

Причем, как подчеркнул Целиков, лучшие показатели сохранности стоимости показывают Ford Focus в возрасте 6-9 лет.