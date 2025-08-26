news_header_top
Общество 26 августа 2025 14:52

Автоэксперт Моржаретто объяснил, смогут ли электромобили заменить машины на бензине

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России будущее однозначно стоит за автомобилями с бензиновыми двигателями. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Однозначно бензиновые. Тем более учитывая, что наша страна – один из крупнейших в мире добытчиков нефти и производителей бензина. Поэтому наше будущее – за бензиновыми автомобилями. Мне жалко, что газовая тема заглохла, хотя у нас она могла стать очень сильной, поскольку мы еще и крупнейшие добытчики газа», – сказал собеседник агентства.

Он объяснил, что электромобиль – это транспорт, который больше подходит только для поездок по городу.

«Электромобили пока в массы не пошли, и на сегодняшний день электромобиль должен быть вторым или третьим автомобилем в семье для городских каких-то поездок, а для дальних поездок нужно иметь машину с бензиновым двигателем. К тому же у нас не каждая семья имеет даже один автомобиль, к сожалению, поскольку мы не так богаты, чтобы иметь по два-три автомобиля в семье. И в ближайшие годы в силу ограниченности радиуса действия электромобиля интерес к такому транспорту, причем не только в нашей стране, но и во многих других, за исключением Китая, будет очень ограниченным», – добавил автоэксперт.

Гибридные автомобили, по мнению Моржаретто, в этом плане будут интереснее.

«Но с учетом того, что гибрид – это достаточно дорогое удовольствие, поскольку там установлены два двигателя – бензиновый и электрический, их в России производят достаточно ограниченное количество. К тому же на гибридные автомобили не распространяются льготы, как для электромобилей», – резюмировал спикер.

