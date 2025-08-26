news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 августа 2025 13:59

Автоэксперт Попов объяснил, можно ли сесть за руль с температурой

Читайте нас в
Телеграм
Автоэксперт Попов объяснил, можно ли сесть за руль с температурой
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Водителю запрещено садиться за руль автомобиля в случае, если у него поднялась температура. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Во второй главе в пункте 2.7 ПДД говорится, что водителю запрещено управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии», – напомнил собеседник агентства.

Он отметил, что все вегетативные изменения в организме, например, повышенная температура тела или высокое давление, являются следствием какой-то болезни.

#автомобиль #Болезнь #температура #ПДД #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025