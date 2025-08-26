Автоэксперт Попов объяснил, можно ли сесть за руль с температурой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Водителю запрещено садиться за руль автомобиля в случае, если у него поднялась температура. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Во второй главе в пункте 2.7 ПДД говорится, что водителю запрещено управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии», – напомнил собеседник агентства.

Он отметил, что все вегетативные изменения в организме, например, повышенная температура тела или высокое давление, являются следствием какой-то болезни.