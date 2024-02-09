В России на 7,5% проиндексируют социальные пенсии

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С 1 апреля текущего года социальные пенсии в России проиндексируют на 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

«Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается Правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год», — напомнили в ведомстве.

Эта мера затронет в общей сложности 4,1 млн россиян: 3,4 млн получателей социальных пенсий и почти 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения. На эти цели из федерального бюджета в 2024 году направят 37,5 млрд рублей.

Социальные пенсии получают граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Если социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, ему производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении на 7,5% пенсий неработающим пенсионерам. В результате средняя страховая пенсия с 1 января 2024 года увеличилась до 22 605 рублей (на 1572 рубля), а средняя страховая пенсия по старости — до 23 449 рублей (на 1631 рубль).